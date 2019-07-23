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Тюнер Т2 приставка

                                                                 Рекомендуем

Для Т2 каналов + интернет + медиаплеер:

  1. Тюнер т2 Megogo New2020   260грн ( от 5шт 245грн)                                                                                                                       Бюджетный , но шустрый и надежный тюнер т2 в пластиковом корпусе ,  при подключении к интернету показывает IPTV телевидение и кинотеатр Megogo, читает  с флешки звук АС3, с  LED дисплеем и кнопками управления на передней панели, 2 USB входа, внешний блок питания +5В.

  2. Тюнер т2 Т26 с обучаемым пультом 300грн ( от 5шт 285грн)                                                                                                                        Т2 приставка с  обучаемым пультом д/у, имеющим 4 обучаемые кнопки для управления телевизором , в металлическом корпусе для лучшего охлаждения , при подключении к интернету появляется возможность просматривать IPTV, YouTube, Megogo и другие сервисы , читает  с флешки звук АС3, с  LED дисплеем и кнопками управления на передней панели, 2 USB входа, встроенный блок питания 220В.                

Для Т2 каналов + интернет + медиаплеер + спутник:

  1. Тюнер Tiger COMBO HD T2    400грн ( от 5шт 385грн)                                                                                                            Многофункциональное устройство, спутниковый тюнер, т2 тюнер, интернет приставка в одном корпусе! Модель выполнена на базе процессора GUOXIN GX6605S, имеет поддержку Dolby AC-3 звука и имеет на борту 2 USB порта для подключения WiFi адаптеров, USB-LAN адаптеров и флеш накопителей. Есть поддержка кодировки PowerVU, а так же возможность загрузки IPTV плей листов для просмотра каналов, вещание которых идет через Интернет.

  2. Тюнер uClan Denys Pro Combo    1690грн                                                                                                                                       Мультимедийный комбайн подойдет для приема спутникового и эфирного телевидения в форматах: DVB-S, DVB-S2, DVB-T/T2, DVB-C. Спутниковый ресивер оснащен мощным процессором GX6622 (600МГц) с поддержкой кодека H.265 HEVC, который отвечает за качественную и стабильную работу устройства. Ресивер работает на операционной системе MINI-LINUX, меню интуитивно-понятное для использования. Видео отображается в Full HD разрешении. Благодаря подключению Denys Pro Combo к сети Ethernet, есть возможность просмотра IPTV / OTT / STALKER / WEB TV. Расширенные функции IPTV/OTT позволяют подключиться к IPTV серверам и ресурсам, а также, осуществить конфигурацию настроек. К вашим услугам тысячи игр, приложения для занятий спортом, органайзеры и многое другое.

Гарантия 1 год на все модели.

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Обновление последнего ПО для тюнеров Т2

Ремонт прошитого не своим ПО или выключенного во время обновления ПО тюнера  ("кирпича") 150грн.

 

  • uClan T2 HD SE    uClan_T2_HD_SE_20200108.bin                               от 08.01.2020

  • T26                       T26_8.06.2020.bin                                                      от 8.06.2020

  • T23                        T23  8.06.2020.bin                                                    от  8.06.2020

  • SET TOP BOX HD SETTOPBOX230719.bin                                              от 23.07.2019

  • World Vision T62   Т62_190620.bin                                                          от 19.06.2020

  • World Vision T64  T64_UA_15072020.bin                                                от 15.07.2020

  • Аварийное восстановление ПО в World Vision T64

  • Tiger T2 IPTV Plus SW_V_2.7.0TigerT2PlusMeecast.bin                      от 30.09.2019

  • Аварийное восстановление ПО в Tiger T2 IPTV Plus

  • Tiger Combo HD    v4.0  040620 Meecast.bin                                         от 4.06.2020

  • Аварийное восстановление ПО в Tiger Combo HD

Как прошить тюнер т2? - Скачать файл в корень флешки (формат FAT32): Меню-Система-Обновление ПО-Обновление через USB-Путь к файлу-выбрать файл-НАЧАТЬ

 

Обновление IPTV плейлистов ( от 20.04.2020):

Скачать файл iptv_server.xml с 5 IPTV плейлистами  в корень флешки: Меню- Медиацентр - Интернет- IPTV - ОБЛАКО - загрузить (импорт) ссылку.

Для выбора одного из 5-и плейлистов: Меню- Медиацентр - Интернет- IPTV - ОБЛАКО - выбрать плейлист.

Для более стабильного просмотра используйте платное iptv  1$ в месяц iedem.tv или 2$ в месяц tvoetv.in.ua  до 1000 каналов.

Бесплатные iptv плейлисты можно найти здесь 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=394145

 

Почему не показывает Youtube на т2
Первая причина в том, что в 2019 году компания YouTube ужесточила правила доступа к своему контенту за пределами сайта Youtube.com. Если ранее квота была 1 миллион запросов с ключа, то теперь всего 10000 в сутки и если приставки исчерпывают суточную квоту автоматически получаемого ключа мы наблюдаем ошибку доступа к видеороликам. Далее мы становимся перед выбором - или дождаться автоматического обновления ключа с сервера или создать персональный ключ доступа к YouTube по этой  инструкции.
Второй причиной может быть устаревшая прошивка в тюнере и необходимо будет дождаться выхода нового ПО от производителя.

 

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  • УкраинаДнепропетровская областьДнепрул. В.Чапленко (бывшая Фрунзе),4
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