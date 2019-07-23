Обновление последнего ПО для тюнеров Т2

Ремонт прошитого не своим ПО или выключенного во время обновления ПО тюнера ("кирпича") 150грн.

Как прошить тюнер т2? - Скачать файл в корень флешки (формат FAT32): Меню-Система-Обновление ПО-Обновление через USB-Путь к файлу-выбрать файл-НАЧАТЬ