Тюнер Т2 приставка
Рекомендуем
Для Т2 каналов + интернет + медиаплеер:
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Тюнер т2 Megogo New2020 260грн ( от 5шт 245грн) Бюджетный , но шустрый и надежный тюнер т2 в пластиковом корпусе , при подключении к интернету показывает IPTV телевидение и кинотеатр Megogo, читает с флешки звук АС3, с LED дисплеем и кнопками управления на передней панели, 2 USB входа, внешний блок питания +5В.
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Тюнер т2 Т26 с обучаемым пультом 300грн ( от 5шт 285грн) Т2 приставка с обучаемым пультом д/у, имеющим 4 обучаемые кнопки для управления телевизором , в металлическом корпусе для лучшего охлаждения , при подключении к интернету появляется возможность просматривать IPTV, YouTube, Megogo и другие сервисы , читает с флешки звук АС3, с LED дисплеем и кнопками управления на передней панели, 2 USB входа, встроенный блок питания 220В.
Для Т2 каналов + интернет + медиаплеер + спутник:
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Тюнер Tiger COMBO HD T2 400грн ( от 5шт 385грн) Многофункциональное устройство, спутниковый тюнер, т2 тюнер, интернет приставка в одном корпусе! Модель выполнена на базе процессора GUOXIN GX6605S, имеет поддержку Dolby AC-3 звука и имеет на борту 2 USB порта для подключения WiFi адаптеров, USB-LAN адаптеров и флеш накопителей. Есть поддержка кодировки PowerVU, а так же возможность загрузки IPTV плей листов для просмотра каналов, вещание которых идет через Интернет.
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Тюнер uClan Denys Pro Combo 1690грн Мультимедийный комбайн подойдет для приема спутникового и эфирного телевидения в форматах: DVB-S, DVB-S2, DVB-T/T2, DVB-C. Спутниковый ресивер оснащен мощным процессором GX6622 (600МГц) с поддержкой кодека H.265 HEVC, который отвечает за качественную и стабильную работу устройства. Ресивер работает на операционной системе MINI-LINUX, меню интуитивно-понятное для использования. Видео отображается в Full HD разрешении. Благодаря подключению Denys Pro Combo к сети Ethernet, есть возможность просмотра IPTV / OTT / STALKER / WEB TV. Расширенные функции IPTV/OTT позволяют подключиться к IPTV серверам и ресурсам, а также, осуществить конфигурацию настроек. К вашим услугам тысячи игр, приложения для занятий спортом, органайзеры и многое другое.
Гарантия 1 год на все модели.
- Тюнер uClan Denys Pro Combo (прошитый)
1 690 грн.В наличии91022
- Тюнер Tiger Combo HD (прошитый)
400 грн.В наличии Оптом и в розницу91024
- Тюнер т2 Т26 uClan с обучаемым пультом
300 грн.В наличии Оптом и в розницу91008
- Тюнер т2 Т26 uClan с обучаемым пультом и WI-FI адаптером 5дБ (прошитый)
410 грн.В наличии Оптом и в розницу91007
- Топ продажТюнер т2 Т26 uClan с обучаемым пультом и WI-FI адаптером 3дБ (прошитый)
370 грн.В наличии Оптом и в розницу91015
- Тюнер т2 Megogo New2020
260 грн.В наличии Оптом и в розницу91002
Обновление последнего ПО для тюнеров Т2
Ремонт прошитого не своим ПО или выключенного во время обновления ПО тюнера ("кирпича") 150грн.
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uClan T2 HD SE uClan_T2_HD_SE_20200108.bin от 08.01.2020
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T26 T26_8.06.2020.bin от 8.06.2020
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T23 T23 8.06.2020.bin от 8.06.2020
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SET TOP BOX HD SETTOPBOX230719.bin от 23.07.2019
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World Vision T62 Т62_190620.bin от 19.06.2020
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World Vision T64 T64_UA_15072020.bin от 15.07.2020
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Аварийное восстановление ПО в World Vision T64
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Tiger T2 IPTV Plus SW_V_2.7.0TigerT2PlusMeecast.bin от 30.09.2019
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Аварийное восстановление ПО в Tiger T2 IPTV Plus
- Tiger Combo HD v4.0 040620 Meecast.bin от 4.06.2020
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Аварийное восстановление ПО в Tiger Combo HD
Как прошить тюнер т2? - Скачать файл в корень флешки (формат FAT32): Меню-Система-Обновление ПО-Обновление через USB-Путь к файлу-выбрать файл-НАЧАТЬ
Обновление IPTV плейлистов ( от 20.04.2020):
Скачать файл iptv_server.xml с 5 IPTV плейлистами в корень флешки: Меню- Медиацентр - Интернет- IPTV - ОБЛАКО - загрузить (импорт) ссылку.
Для выбора одного из 5-и плейлистов: Меню- Медиацентр - Интернет- IPTV - ОБЛАКО - выбрать плейлист.
Для более стабильного просмотра используйте платное iptv 1$ в месяц iedem.tv или 2$ в месяц tvoetv.in.ua до 1000 каналов.
Бесплатные iptv плейлисты можно найти здесь 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=394145