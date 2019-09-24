Тюнер т2 uClan T2 HD SE с WI-FI адаптером (прошитый)
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 91009
470 грн.Показать оптовые цены
- 440 грн/шт.при заказе от 5 шт.
- +380676360190
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Продается комплект тюнер т2 uClan T2 HD SE Internet с wi-fi адаптером
В ТЮНЕРЕ БУДЕТ :
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32 цифровых эфирных канала ( в приграничных районах возможен прием до 64 цифровых Т2 каналов).
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5 самообновляемых IPTV-плейлистов (более 2000 бесплатных IPTV-каналов): новостные, фильмовые, познавательные, развлекательные, детские, спортивные, музыкальные.
Работоспособность каналов зависит от нагрузки на сервера и скорости интернета.
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Бесплатные кинотеатры:
MEGOGO ( 1500 фильмов и мультфильмов),
KINO-LIVE (более 4500 фильмов и мультфильмов)
CinePlex (более 6000 фильмов и мультфильмов)
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Видеосервис YouTube.
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Приложения Погода, Телегазета.
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Сервисы для 18+ (для добавления ввести код 3235 в меню интернет)
Модель uClan T2 HD SE Inernet без LED является упрощенной версией и не имеет на передней панели дисплея, вместо него отображается индикатор зеленый/красный.На передней панели традиционно расположен вход для подключения USB накопителя или WIFI адаптера. На задней панели расположены стандартные входы, антенный, HDMI, RCA тюльпаны.В тюнере используется более мощный и усовершенствованный процессор GX3235S. В тюнере uСlan T2 HD SE Internet без LED отличная чувствительность и очень быстрое переключение каналов, практически мгновенное!
Тюнер uСlan T2 HD SE Internet без LED поддерживает различные выходные разрешения ― от 576i до 1080p, имеет функции записи телепрограмм PVR и задержки телепрoграмм с TimeShift с USB накопителей. Так же в тюнере есть поддержка звука AC3, что позволит проигрывать фильмы с флешки в отличном качестве.
Характеристики Т2 тюнера uСlan T2 HD SE Internet без LED
поддержка DVB DVB-T/T2;
диапазон частот — 48—862 МГц (UHF);
номинальная потребляемая мощность — 8 Вт;
уровень входного сигнала — −82 — 20 дБ·мВт;
видеодекодер — MPEG-4 AVC/H.264 HPL4;
аудиодекодер — MPEG-2 MPML/HL
режимы изображения — 576P, 720P, 1080i, 1080p50Hz
формат изображения — 4:3/16:9; Авто
аудиоформаты — MPEG Layer 1,2,3, WMA
электронное расписание каналов EPG;
режим отложенного просмотра TimeShift;
функция записи видео (PVR);
поддержка JPEG;
порт USB 2.0 для подключения внешних USB-совместимых устройств;
Комплект поставки тюнера Т2 uСlan T2 HD SE Internet без LED
Цифровая Т2 приставка
Пульт ДУ и батарейки.
Кабель 3RCA шнур "тюльпаны".
Инструкция по подключению и эксплуатации
WI-FI адаптер
Тюнер продается настроенным и прошитым, но как прошить uClan T2 HD самостоятельно :
Скачать файл UCLAN 7 IPTV 80120.bin с 7 IPTV плейлистами в корень флешки: Меню-Система-Обновление ПО-Обновление через USB-Путь к файлу-выбрать файл-НАЧАТЬ
Для выбора одного из 7-ти плейлистов: Меню- Медиацентр - Интернет- IPTV - ОБЛАКО - OK - выбрать плейлист- OK
|Тип
|Цифровое
- Цена: 470 грн.
Товар хороший. Отдельно благодарность продавцу: ответили мгновенно, через час выслали (дальше уже как почта сработает), описание не просто полное - исчерпывающее. Я доволен, спасибо. Рекомендую.
Спасибо за заказ и благодарим Вас за рекомендацию.
Хороший товар за свою цену
Хорошая техника нормально работает покупкой доволен