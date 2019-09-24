Продается комплект тюнер т2 uClan T2 HD SE Internet с wi-fi адаптером

В ТЮНЕРЕ БУДЕТ :

32 цифровых эфирных канала ( в приграничных районах возможен прием до 64 цифровых Т2 каналов).

5 самообновляемых IPTV-плейлистов (более 2000 бесплатных IPTV-каналов): новостные, фильмовые, познавательные, развлекательные, детские, спортивные, музыкальные.

Работоспособность каналов зависит от нагрузки на сервера и скорости интернета.

Бесплатные кинотеатры:

MEGOGO ( 1500 фильмов и мультфильмов),

KINO-LIVE (более 4500 фильмов и мультфильмов)

CinePlex (более 6000 фильмов и мультфильмов)

Видеосервис YouTube.

Приложения Погода, Телегазета.

Сервисы для 18+ (для добавления ввести код 3235 в меню интернет)

Модель uClan T2 HD SE Inernet без LED является упрощенной версией и не имеет на передней панели дисплея, вместо него отображается индикатор зеленый/красный.На передней панели традиционно расположен вход для подключения USB накопителя или WIFI адаптера. На задней панели расположены стандартные входы, антенный, HDMI, RCA тюльпаны.В тюнере используется более мощный и усовершенствованный процессор GX3235S. В тюнере uСlan T2 HD SE Internet без LED отличная чувствительность и очень быстрое переключение каналов, практически мгновенное!

Тюнер uСlan T2 HD SE Internet без LED поддерживает различные выходные разрешения ― от 576i до 1080p, имеет функции записи телепрограмм PVR и задержки телепрoграмм с TimeShift с USB накопителей. Так же в тюнере есть поддержка звука AC3, что позволит проигрывать фильмы с флешки в отличном качестве.



Характеристики Т2 тюнера uСlan T2 HD SE Internet без LED

поддержка DVB DVB-T/T2;

диапазон частот — 48—862 МГц (UHF);

номинальная потребляемая мощность — 8 Вт;

уровень входного сигнала — −82 — 20 дБ·мВт;

видеодекодер — MPEG-4 AVC/H.264 HPL4;

аудиодекодер — MPEG-2 MPML/HL

режимы изображения — 576P, 720P, 1080i, 1080p50Hz

формат изображения — 4:3/16:9; Авто

аудиоформаты — MPEG Layer 1,2,3, WMA

электронное расписание каналов EPG;

режим отложенного просмотра TimeShift;

функция записи видео (PVR);

поддержка JPEG;

порт USB 2.0 для подключения внешних USB-совместимых устройств;





Комплект поставки тюнера Т2 uСlan T2 HD SE Internet без LED

Цифровая Т2 приставка

Пульт ДУ и батарейки.

Кабель 3RCA шнур "тюльпаны".

Инструкция по подключению и эксплуатации

WI-FI адаптер

Тюнер продается настроенным и прошитым, но как прошить uClan T2 HD самостоятельно :

Скачать файл UCLAN 7 IPTV 80120.bin с 7 IPTV плейлистами в корень флешки: Меню-Система-Обновление ПО-Обновление через USB-Путь к файлу-выбрать файл-НАЧАТЬ

Для выбора одного из 7-ти плейлистов: Меню- Медиацентр - Интернет- IPTV - ОБЛАКО - OK - выбрать плейлист- OK