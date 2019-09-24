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Тюнер т2 uClan T2 HD SE с WI-FI адаптером (прошитый)

Тюнер т2 uClan T2 HD SE с WI-FI адаптером (прошитый)
  • В наличии
  • Оптом и в розницу
  • Код: 91009

470 грн.

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Тюнер т2 uClan T2 HD SE с WI-FI адаптером (прошитый)
Тюнер т2 uClan T2 HD SE с WI-FI адаптером (прошитый)В наличии
470 грн.
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Продается комплект тюнер т2  uClan T2 HD SE Internet с wi-fi адаптером

В ТЮНЕРЕ БУДЕТ :

  • 32 цифровых эфирных канала ( в приграничных районах возможен прием до 64 цифровых Т2 каналов).

  • 5 самообновляемых IPTV-плейлистов (более 2000 бесплатных IPTV-каналов): новостные, фильмовые, познавательные, развлекательные, детские, спортивные, музыкальные.

Работоспособность каналов зависит от нагрузки на сервера и скорости интернета.

  • Бесплатные кинотеатры:

MEGOGO ( 1500 фильмов и мультфильмов),

KINO-LIVE (более 4500 фильмов и мультфильмов)

CinePlex (более 6000 фильмов и мультфильмов)

  • Видеосервис YouTube.

  • Приложения  Погода, Телегазета.

  • Сервисы для 18+  (для добавления ввести код 3235 в меню интернет)

Модель uClan T2 HD SE Inernet без LED является упрощенной версией и не имеет на передней панели дисплея, вместо него отображается индикатор зеленый/красный.На передней панели традиционно расположен вход для подключения USB накопителя или WIFI адаптера. На задней панели расположены стандартные входы, антенный, HDMI, RCA тюльпаны.В тюнере используется более мощный и усовершенствованный процессор GX3235S. В тюнере uСlan T2 HD SE Internet без LED отличная чувствительность и очень быстрое переключение каналов, практически мгновенное!
Тюнер uСlan T2 HD SE Internet  без LED поддерживает различные выходные разрешения ― от 576i до 1080p, имеет функции записи телепрограмм PVR и задержки телепрoграмм с TimeShift с USB накопителей. Так же в тюнере есть поддержка звука AC3, что позволит проигрывать фильмы с флешки в отличном качестве.

Характеристики Т2 тюнера uСlan T2 HD SE Internet без LED
поддержка DVB DVB-T/T2;
диапазон частот — 48—862 МГц (UHF);
номинальная потребляемая мощность — 8 Вт;
уровень входного сигнала — −82 — 20 дБ·мВт;
видеодекодер — MPEG-4 AVC/H.264 HPL4;
аудиодекодер — MPEG-2 MPML/HL 
режимы изображения — 576P, 720P, 1080i, 1080p50Hz
формат изображения — 4:3/16:9; Авто
аудиоформаты — MPEG Layer 1,2,3, WMA
электронное расписание каналов EPG;
режим отложенного просмотра TimeShift;
функция записи видео (PVR);
поддержка JPEG;
порт USB 2.0 для подключения внешних USB-совместимых устройств;


Комплект поставки тюнера Т2 uСlan T2 HD SE Internet без LED
Цифровая Т2 приставка 
Пульт ДУ и батарейки.
Кабель 3RCA шнур "тюльпаны".
Инструкция по подключению и эксплуатации
WI-FI адаптер

Тюнер продается настроенным и прошитым, но как прошить uClan T2 HD самостоятельно :

Скачать файл UCLAN 7 IPTV 80120.bin с 7 IPTV плейлистами  в корень флешки: Меню-Система-Обновление ПО-Обновление через USB-Путь к файлу-выбрать файл-НАЧАТЬ

Для выбора одного из 7-ти плейлистов: Меню- Медиацентр - Интернет- IPTV - ОБЛАКО - OK - выбрать плейлист- OK

 

Характеристики
Тип  Цифровое
Информация для заказа
  • Цена: 470 грн.
Отзывы о товаре
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    Отлично

    Товар хороший. Отдельно благодарность продавцу: ответили мгновенно, через час выслали (дальше уже как почта сработает), описание не просто полное - исчерпывающее. Я доволен, спасибо. Рекомендую.

  • Алексей Танцюра

    Хороший товар за свою цену

  • Алексей Танцюра
    Отлично

    Хорошая техника нормально работает покупкой доволен

Полезная информация
Продажа
Установка и монтаж
Ремонт
  • УкраинаДнепропетровская областьДнепрул. В.Чапленко (бывшая Фрунзе),4
  • Оникс
  • +380633388260Viber, Telegram
    +380676360190
  • Шпурик Юрий Валентинович
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