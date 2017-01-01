Аксессуары для Т2
- Разветвитель DATIX S-2 DS Сплиттер
22 грн.В наличии93001
- Усилитель для Т2 BiZone BI201
220 грн.В наличии93002
- Усилитель т2 сигнала 9999 с регулируемым блоком питания
75 грн.В наличии Оптом и в розницу93000
- Разветвитель DATIX S-3 DS Сплиттер
28,50 грн.В наличии93003
- Разветвитель DATIX S-4 DS Сплиттер
35 грн.В наличии93004
- Адаптер Wi-Fi usb adapter чипсет 5370 с антенной 3дБ
90 грн.В наличии93005
- Переходник Scart - RCA двусторонний
40 грн.В наличии93007
- Адаптер Wi-Fi usb adapter чипсет 7601 с антенной 5дБ
90 грн.В наличии Оптом и в розницу93008
- Блок питания для тюнера 5в 2а
40 грн.В наличии Оптом и в розницу93010
- Кабель HDMI - HDMI 1метр
35 грн.В наличии Оптом и в розницу93009
- Универсальный пульт HUAYU для Т2-тюнеров
70 грн.В наличии Оптом и в розницу93011
- Блок питания для тюнера 12в 1а
56,30 грн.В наличии Оптом и в розницу93012